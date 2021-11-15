Госдума направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы

Володин: Госдума направит проект о QR-кодах для рассмотрения в регионы до 14 декабря

Проект об обязательных QR-кодах направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первым законопроектом, уточнил он, предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй документ регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. По словам Володина, у законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, а также различных экспертов будет возможность внимательно изучить проект, после чего высказать свои замечания и предложения.

12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что бессимптомно перенесшие COVID-19 россияне смогут получить QR-коды при наличии подтвержденного диагноза, то есть положительного ПЦР-теста.