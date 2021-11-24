В России оценили возможность принятия закона о QR-кодах до Нового года

В России усомнились в принятии Госдумой закона о QR-кодах в трех чтениях в 2021 году

Законы о QR-кодах в России могут не успеть принять в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Он уточнил, что законопроект в ближайшее время вряд ли поддержат в трех чтениях, так как по правилам обсуждение требует месячную рассылку по российским субъектам. «До и после первого чтения месячная рассылка должна быть по регионам», — оценил он возможность утверждения инициативы до Нового года.

Источник также усомнился, что законопроект будет одобрен Госдумой в двух чтениях до начала 2022 года.

Ранее сообщалось, что проект об обязательных QR-кодах направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. 12 ноября в Государственную Думу были внесены проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания.

Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.