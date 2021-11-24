Ректор МГУ Садовничий: сотрудников МГУ без прививок отстранили от работы со студентами

Отказавшихся вакцинироваться сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что из 20 тысяч сотрудников около 800 человек, то есть 4-4,5 процента, не сделали прививки. По его словам, хуже всего ситуация обстоит на трех факультетах.

«Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать», — подчеркнул Садовничий.

Ранее правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. 12 ноября в Государственную Думу были внесены проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания.

Проект об обязательных QR-кодах направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно.

