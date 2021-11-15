Бессимптомно перенесшим COVID-19 россиянам назвали условие для получения QR-кода

Бессимптомно перенесшие COVID-19 россияне смогут получить QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста, таким образом они не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов, о таком условии сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он отметил, что в инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт пока нет речи о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов.

По мнению Хубезова, важно создать единую тест-систему для определения антител. «Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит», — пояснил он.

Он заметил, что сейчас количество антител не сказывается на решении о вакцинации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с введением QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории страны будет объявлен переходный период, действующий до 1 февраля 2022 года.

В Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов. У имеющих QR-код россиян, которые привились или переболели COVID-19, будет возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность нахождения в общественных местах людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации. До 1 февраля также можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Нововведения не касаются аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости, добавили в кабмине.