Вирусолог отверг идею выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим COVID-19

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отверг идею о том, чтобы выдавать QR-коды людям с бессимптомным течением COVID-19. В беседе с «Лентой.ру» вирусолог заявил, что таких граждан нужно прививать, как и всех прочих людей без медицинских противопоказаний.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно, поскольку такие люди обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные граждане.

Сначала вакцинация, а потом QR-код

По словам Альтштейна, люди с бессимптомным течением коронавируса смогут узнать о том, что переболели, только при случайном стечении обстоятельств.

«Людей с бессимптомным течением вот так просто выявить невозможно. И выдавать им QR-коды только на основании того, что у них есть непонятно какие антитела, неправильное действие. В каком случае такая бессимптомная форма выявляется? Человек по какой-либо причине попал в число обследуемых, и у него при помощи ПЦР-теста обнаружили антитела», — высказался Альтштейн.

Вирусолог убежден, что таких людей, как и всех прочих, необходимо прививать. По его мнению, специфическая иммунная реакция на коронавирус у них слабая. «То, что они не заболели, не показатель того, что они высоко иммунные и им тут же надо выдавать QR-коды. Надо таких людей вакцинировать», — заключил вирусолог.

Альтштейн заверил, что в случае, когда человек бессимптомно перенес коронавирус, а затем привился, он получит более сильный иммунитет. Переживать о том, что вакцина может навредить здоровью в случае, если в его крови все еще сохраняются антитела к SARS-CoV-2, не стоит.

Ранее в Госдуме назвали главную сложность, препятствующую выдаче QR-кодов по наличию антител в организме. По словам члена комитета по охране здоровья Алексея Куринного, для начала необходимо понять, какой уровень считать достаточным. В настоящее время научное сообщество не определило диапазон начальной отметки уровня антител. Пока он колеблется от 300 до 500.