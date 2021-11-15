Минздрав утвердил форму сертификата о прививке против COVID-19

Минздрав России утвердил форму бумажного сертификата о прививке против COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

По информации агентства, сертификат о прививке против коронавируса будет сформирован на русском и английском языках не позднее трех дней после внесения в систему данных о завершении вакцинации.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории России будет объявлен переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года. По ее словам, российское правительство уже внесло в Госдуму проекты поправок касательно использования QR-кодов. Предполагается, что подобные меры будут действовать в регионах до 1 июня 2022 года.

Согласно новым мерам, россияне, имеющие QR-код о прививке или переболевшие COVID-19, будут иметь возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Кроме того, законопроект разрешает находиться в общественных местах и людям с медотводом от вакцинации.