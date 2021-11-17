Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для пожилых

Еще один российский регион — Кировская область — ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых местных жителей. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача области Елизаветы Белоусовой, которое опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В соответствии с документом, также вакцинацию нужно пройти лицам с хроническими заболеваниями и гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания. По словам Белоусовой, уровень вакцинации среди взрослого населения в регионе составляет 47,1 процента и является недостаточным для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее аналогичные меры ввели власти Краснодарского края. В регионе также обязали привиться от коронавируса жителей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, в том числе болезнями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом и ожирением.

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова называла Кировскую область в числе российских регионов, где наблюдается критическая ситуация с коронавирусом.