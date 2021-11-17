Иммунолог оценил решение Роспотребнадзора освободить привитых от карантина

Иммунолог Крючков: даже привитым после плотного контакта с зараженными нужно изолироваться

Иммунолог Николай Крючков оценил решение Роспотребнадзора разрешить привитым от коронавируса в течение шести месяцев не уходить на карантин после контакта с больными COVID-19. Его слова в среду, 17 ноября, приводит «Радиоточка НСН» в Telegram-канале.

«Это делается для того, чтобы дать какие-нибудь плюшки, желательно бесплатные», — заявил врач и отметил, что важно оценивать степень контакта.

Например, если вакцинированный человек просто прошел мимо зараженного, то он вряд ли мог заболеть, считает Крючков. Но в том случае, если речь идет о длительном плотном контакте, есть довольно высокий риск заразиться, подчеркнул специалист. По его мнению, в такой ситуации все же необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение семи-восьми дней.

«Риски по заражению после прививки снижаются приблизительно в два раза, но такие люди все равно могут заразиться или быть переносчиками», — подытожил иммунолог.

16 ноября стало известно, что Роспотребнадзор разрешил привившимся от коронавируса или переболевшим россиянам в течение шести месяцев не уходить на карантин после контакта с больными COVID-19. При этом у контактировавших с зараженными не должно быть симптомов заболевания.