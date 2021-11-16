Привитых от COVID-19 россиян освободили от карантина после контакта с больными

Роспотребнадзор: привившиеся могут не изолироваться после контакта с больными COVID-19

Роспотребнадзор заявил, что привившиеся от коронавируса или переболевшие в течение шести месяцев освобождаются от изоляции после контакта с больными COVID-19. Об этом во вторник, 16 ноября, со ссылкой на соответствующее постановление ведомства пишет ТАСС.

Уточняется, что при этом у россиян, контактировавших с зараженными, не должно быть симптомов заболевания. Новое постановление вступает в силу 17 ноября. Для остальных действует общее правило: нужно изолироваться на 14 календарных дней.

Ранее в Минздраве уточнили сроки действия QR-кодов для переболевших после вакцинации. QR-код для такой категории граждан будет действовать полгода после перенесенного COVID-19. В соответствии с новыми правилами, если человек и привился, и переболел, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события».

По данным оперштаба на 15 ноября, в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стране с начала пандемии достигло 9 109 094. Больше всего новых случаев было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.