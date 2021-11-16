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В Минздраве уточнили сроки действия QR-кодов для переболевших после вакцинации

Минздрав: если вакцинированный переболел COVID-19, QR-код после болезни действует полгода
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

QR-код для вакцинированных от коронавируса россиян, которые заболели, будет действовать полгода после перенесенного COVID-19. Это следует из приказа Министерства здравоохранения России, который утверждает форму сертификата вакцинации от COVID-19, он опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, если человек и привился, и переболел COVID-19, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события».

В приказе Минздрава сказано, что после прививки от коронавируса QR-код действителен год, после болезни — полгода. Ведомство уточнило, что при положительном ПЦР-тесте у вакцинированного его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать QR-код на полгода о перенесенной болезни.

Помимо этого, в документе Министерства здравоохранения говорится, что справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях россиянин может получить по устному запросу в больнице или в МФЦ. При этом в электронном виде документ о вакцинации есть на сайте госуслуг — его также можно распечатать.

12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания.

Согласно документам, правительство предложило сделать предъявление QR-кодов обязательным в общественных местах, самолетах и поездах. Кроме того, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.

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