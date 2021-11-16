Переболевшие бессимптомно коронавирусом россияне получат QR-коды

Россияне, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, пишет «Интерфакс».

Они не будут ограничены нормами законопроектов, внесенных правительством в парламент на рассмотрение, уточнил депутат. Это правило не коснется тех, кто переболел COVID-19, но не стал сдавать ПЦР-тест. Им в получении QR-кодов откажут.

Вопрос с антителами

По словам Хубезова, при обсуждении инициатив о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт эксперты пока не упоминают количество антител, которое может послужить основанием для выдачи документа.

У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код. Дмитрий Хубезов председатель комитета Госдумы России по охране здоровья

Специалисты пришли к выводу, что в России необходимо ввести единую тест-систему. «Должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд», — объяснил политик.

Он напомнил, что сейчас количество антител не влияет на решение о необходимости вакцинации. Также при их обнаружении не дают QR-код. По одному анализу на антитела врачи не могут определить иммунитет к коронавирусу: вирус-нейтрализующих частиц среди них может быть мало.

Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит. Дмитрий Хубезов председатель комитета Госдумы по охране здоровья

Инициативы

12 ноября в Государственную Думу внесли законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет, они были разработаны на фоне ухудшения во многих регионах ситуации с распространением коронавируса.

Так, россиян могут обязать предъявлять QR-код о прививке, документ о перенесенном COVID-19 или медотвод от вакцинации при посещении всех общественных мест, в частности, кафе и ресторанов, а также при посещении любых массовых мероприятий. Ожидается, что список этих мест будут устанавливать главы регионов.

При проверке QR-кодов сверка паспорта станет обязательной. При отказе предъявлять документ, россиянина могут не пустить даже при наличии QR-кода. Законопроект не коснется работы аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.

После 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от прививки.

На данный момент в России QR-коды доступны трем категориям лиц: вакцинированным от COVID-19 отечественными препаратами, официально переболевшим коронавирусом в течение последних шести месяцев, сдавшим ПЦР-тест на наличие инфекции и получившим отрицательный результат за последние 72 часа.

Еще одна инициатива касается введения системы QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте, попасть на самолеты и поезда в России можно будет только с QR-кодом. Показывать его придется при покупке билета.

Предполагается, что по таким правилам россияне будут жить до 1 июня 2022 года. При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах будет объявлен переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года.

QR-коды нового образца

Разрешающий документ представляет собой выписку из сертификата вакцинированного гражданина с QR-кодом. Единая форма этого документа утверждена Минздравом России и вступила в силу. Татьяна Голикова вице-премьер России

Получить сертификат о статусе вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод возможно на портале госуслуг, в МФЦ или в других учреждениях. Действующие сейчас QR-коды и сертификаты россиян, которые имеют региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране до сих пор не достигнут, а от этого напрямую зависит дальнейшие перспективы развития пандемии COVID-19 в России.

