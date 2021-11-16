Переболевшие бессимптомно коронавирусом россияне получат QR-коды

Россияне, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, пишет «Интерфакс».
Они не будут ограничены нормами законопроектов, внесенных правительством в парламент на рассмотрение, уточнил депутат. Это правило не коснется тех, кто переболел COVID-19, но не стал сдавать ПЦР-тест. Им в получении QR-кодов откажут.
Вопрос с антителами
По словам Хубезова, при обсуждении инициатив о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт эксперты пока не упоминают количество антител, которое может послужить основанием для выдачи документа.
Специалисты пришли к выводу, что в России необходимо ввести единую тест-систему. «Должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд», — объяснил политик.
Он напомнил, что сейчас количество антител не влияет на решение о необходимости вакцинации. Также при их обнаружении не дают QR-код. По одному анализу на антитела врачи не могут определить иммунитет к коронавирусу: вирус-нейтрализующих частиц среди них может быть мало.
Инициативы
12 ноября в Государственную Думу внесли законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет, они были разработаны на фоне ухудшения во многих регионах ситуации с распространением коронавируса.
Так, россиян могут обязать предъявлять QR-код о прививке, документ о перенесенном COVID-19 или медотвод от вакцинации при посещении всех общественных мест, в частности, кафе и ресторанов, а также при посещении любых массовых мероприятий. Ожидается, что список этих мест будут устанавливать главы регионов.
При проверке QR-кодов сверка паспорта станет обязательной. При отказе предъявлять документ, россиянина могут не пустить даже при наличии QR-кода. Законопроект не коснется работы аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.
После 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от прививки.
Еще одна инициатива касается введения системы QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте, попасть на самолеты и поезда в России можно будет только с QR-кодом. Показывать его придется при покупке билета.
Предполагается, что по таким правилам россияне будут жить до 1 июня 2022 года. При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах будет объявлен переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года.
QR-коды нового образца
Получить сертификат о статусе вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод возможно на портале госуслуг, в МФЦ или в других учреждениях. Действующие сейчас QR-коды и сертификаты россиян, которые имеют региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране до сих пор не достигнут, а от этого напрямую зависит дальнейшие перспективы развития пандемии COVID-19 в России.