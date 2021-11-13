Россиянам раскрыли способы получить QR-коды нового образца

«Коммерсантъ»: получить сертификат для QR-кода возможно на портале госуслуг и в МФЦ

Получить сертификат о статусе вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод возможно на портале госуслуг, в МФЦ или в других учреждениях. По данным «Коммерсанта», переговоры в том числе идут с «Почтой России».

Как раскрыло издание, исходя из логики законопроектов, внесенных в Госдуму правительством, и данных властными структурами пояснений, действующие сейчас QR-коды и сертификаты россиян, которые имеют региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца.

Документ в бумажном виде старого образца не будет действовать, по крайней мере как способ «пропуска» куда-либо. При этом бумажные сертификаты нового варианта можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах.

Минздрав наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов для разных категорий россиян: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Источники издания допускают, что срок действия сертификатов может быть сокращен с года. Российский Минздрав также рекомендует делать прививку повторно через полгода после первичной вакцинации или перенесенной болезни.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при введении QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории России будет объявлен переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года. По ее словам, российское правительство уже внесло в Госдуму проекты поправок касательно использования QR-кодов. Предполагается, что подобные меры будут действовать в регионах до 1 июня 2022 года.