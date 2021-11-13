Гинцбург назвал условие для эффективности QR-кодов в борьбе с пандемией

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: QR-коды будут достаточной мерой, если их не будут покупать

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС назвал условие, при котором введение QR-кодов покажет эффективность в борьбе с пандемией коронавируса.

«Этой меры достаточно [для борьбы с пандемией], единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать», — сказал глава центра, добавив, что положительно относится к введению QR-кодов.

Ранее глава комитета Госдумы Василий Пискарев заявил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции заявил о готовности оперативно рассмотреть правительственный законопроект об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест. По его словам, именно комитет по безопасности и противодействию коррупции выступит профильным по данному законопроекту. Также он подчеркнул, что предложенные изменения «позволят повысить уровень безопасности граждан при посещении мест массового пребывания».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при введении QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории России будет объявлен переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года. По ее словам, российское правительство уже внесло в Госдуму проекты поправок касательно использования QR-кодов. Предполагается, что подобные меры будут действовать в регионах до 1 июня 2022 года.