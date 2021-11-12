Для российских военных введут специальные QR-коды

В законопроекте правительства России о доступе в общепит, музеи и другие общественные места по QR-кодам отдельно определят форму таких документов для военных, сообщает агентство «Интерфакс».

Для российских военнослужащих и приравненных к ним лиц введут другой, специальный документ о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или наличии противопоказаний к прививке, который они смогут предъявлять вместо QR-кодов. Форму этой бумаги и условия ее использования разработает Минобороны или иной федеральный орган, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

До 1 февраля военные, как и остальные граждане, вместо QR-кодов смогут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста. Предполагается, что за это время россияне должны сделать прививки от коронавируса. После 1 февраля отрицательные ПЦР-тесты принимать не планируют.

Ранее врач назвал единственную причину для медотвода от вакцинации. По словам иммунолога Владислава Жемчугова, ей служит нежелательная тяжелая реакция организма на конкретный препарат.

Правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта и в общественных местах. В Госдуме такую меру посчитали необходимой. При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах в России введут переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года.