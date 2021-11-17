В России обновился рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России выявили 1247 смертей пациентов с COVID-19, это новый максимум с начала пандемии

В России за последние сутки впервые выявили 1247 смертей пациентов с COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. Соответствующие данные опубликованы в среду, 17 ноября, в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 16 ноября, в стране скончались 1240 зараженных коронавирусом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 ноября — тогда число летальных исходов за 24 часа составило 1241. Всего с начала пандемии умерли 259 084 человека.

Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — скончались 96 пациентов. В Санкт-Петербурге умерли 84 человека, в Московской области — 57.

За прошедшие сутки в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стране за все время достигло 9 182 538.