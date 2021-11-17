В России выявили 36 626 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 182 538. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 17 ноября.

36 626 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 36 818 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и в Самарской области (1785). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (15 случаев), Чукотском автономном округе (19 случаев) и Магаданской области (35 случаев).

За сутки скончались 1 247 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 259 084 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 36 388, общий — 7 882 836.

По данным оперштаба на 12 ноября, коллективный иммунитет в России вырос до 49 процентов. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привиты 57 961 578 человек.