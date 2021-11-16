В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19

За сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 145 912. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 16 ноября.

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Днем ранее в России зарегистрировали 38 420 случаев заражения.

Больше всего новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606) и Подмосковье (2043). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (20 случаев) и Ненецком автономном округе (16 случаев).

Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 1240 летальных исходов. С начала пандемии в России скончались 257 837 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что привившиеся от коронавируса или переболевшие в течение шести месяцев освобождаются от изоляции после контакта с больными COVID-19.