В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян иностранными препаратами

Вакцинация иностранными препаратами от COVID-19 за границей является личным делом тех россиян, кто это делает. Так прокомментировал вакцинацию иностранными прививками пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь заграницей, - это их дело, это их личное дело», — сказал представитель Кремля.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России 57 961 578 жителей прошли полную вакцинацию. 63 124 096 граждан получили только первый компонент прививки от коронавируса.

За минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, общее число зараженных за весь период пандемии достигло 9 109 094.