Врач назвал наиболее вероятный сценарий развития COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» назвал наиболее вероятный сценарий развития коронавируса. По его мнению, COVID-19 никогда не сможет уйти из популяции полностью — об этом говорят определенные его свойства, тем не менее постепенно агрессия вируса будет спадать, и он перейдет на уровень привычного гриппа. Эксперт добавил, что во многом исчезнуть коронавирусу не дадут антипрививочники и ковид-диссиденты.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл три сценария развития коронавируса SARS-CoV-2. «Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут “иммунный консенсус”. Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — рассказал Жемчугов.

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Вечный вирус

Найти конечного хозяина, по словам Кондрахина, у вируса не получится — человек всегда так или иначе освобождается от него, COVID-19 не приобретает хроническую форму.

«Тем не менее могу согласиться с тем, что коронавирус никуда не уйдет, об этом говорят определенные его свойства. Но агрессия вируса будет спадать, постепенно он перейдет на уровень гриппа, но останутся очаги. Он не сможет исчезнуть, потому что пандемия — это болезнь всего человечества, и, естественно, останется ряд людей, которые откажутся прививаться, нормально лечиться, они как раз и станут главными распространителями, поскольку мы видим, что вирус способен заражать повторно», — напомнил врач.

Чтобы как можно скорее добиться ослабления вируса, медик считает необходимым проведение жесткой кампании разобщения и вакцинации — тогда коронавирусу негде будет закрепиться, и постепенно пандемия пойдет на спад.

«Сценарий дальнейшего развития пандемии можно сравнить со СПИДом. Сейчас мы пришли к тому, что с помощью фармпрепаратов занижаем количество вирусных частиц, останавливаем развитие болезни. Но вирус все равно никуда не девается, он остается в человеке. С ковидом так не получится: если к СПИДу иммунная система не проявляет особого интереса, то при коронавирусе все заканчивается цитокиновым штормом. Но вирусу неинтересно погибать вместе с хозяином, поэтому, чем больше он будет пассироваться между переболевшими, вакцинированными, тем мягче в итоге станет», — заключил Кондрахин.