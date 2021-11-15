Россия
 
Последние новости
Путин отменил указ Ельцина
Роналду расплакался после поражения Португалии от Сербии в отборе на ЧМ-2022
В Польше прокомментировали задержание журналистов RT France
Лукашенко назвал ошибкой считать его ответ на санкции шуткой
Набиуллина назвала угрозу благополучию россиян
Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве 
Министр обороны Армении отправлен в отставку
Лукашенко связал кризис на границе с Россией
Оценена вероятность отключения России от SWIFT
Принявших участие в переписи россиян оказалось больше 100 процентов
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвал наиболее вероятный сценарий развития COVID-19

Фармаколог Кондрахин: COVID-19 не сможет уйти из популяции полностью
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» назвал наиболее вероятный сценарий развития коронавируса. По его мнению, COVID-19 никогда не сможет уйти из популяции полностью — об этом говорят определенные его свойства, тем не менее постепенно агрессия вируса будет спадать, и он перейдет на уровень привычного гриппа. Эксперт добавил, что во многом исчезнуть коронавирусу не дадут антипрививочники и ковид-диссиденты.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл три сценария развития коронавируса SARS-CoV-2. «Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут “иммунный консенсус”. Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — рассказал Жемчугов.

Вечный вирус

Найти конечного хозяина, по словам Кондрахина, у вируса не получится — человек всегда так или иначе освобождается от него, COVID-19 не приобретает хроническую форму.

«Тем не менее могу согласиться с тем, что коронавирус никуда не уйдет, об этом говорят определенные его свойства. Но агрессия вируса будет спадать, постепенно он перейдет на уровень гриппа, но останутся очаги. Он не сможет исчезнуть, потому что пандемия — это болезнь всего человечества, и, естественно, останется ряд людей, которые откажутся прививаться, нормально лечиться, они как раз и станут главными распространителями, поскольку мы видим, что вирус способен заражать повторно», — напомнил врач.

Чтобы как можно скорее добиться ослабления вируса, медик считает необходимым проведение жесткой кампании разобщения и вакцинации — тогда коронавирусу негде будет закрепиться, и постепенно пандемия пойдет на спад.

«Сценарий дальнейшего развития пандемии можно сравнить со СПИДом. Сейчас мы пришли к тому, что с помощью фармпрепаратов занижаем количество вирусных частиц, останавливаем развитие болезни. Но вирус все равно никуда не девается, он остается в человеке. С ковидом так не получится: если к СПИДу иммунная система не проявляет особого интереса, то при коронавирусе все заканчивается цитокиновым штормом. Но вирусу неинтересно погибать вместе с хозяином, поэтому, чем больше он будет пассироваться между переболевшими, вакцинированными, тем мягче в итоге станет», — заключил Кондрахин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог призвал выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно
Непривитые и вакцинированные россияне рассказали об отношении друг к другу
Врач назвал единственную причину для медотвода от вакцинации
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Я понимал, что останавливаться нельзя»

Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
21:1714 ноября

Вирусолог оценил шансы получить защиту от коронавируса после простуды

21:0214 ноября

Россияне сравнили подготовленную к зиме клумбу с кладбищем

 
20:5914 ноября

Россиянка попросила соседей помочь ей в поисках глаза и получила поддержку

 
Россия00:1329 октября

«Мы больше не можем праздновать как раньше»

Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
20:1814 ноября

Названы даты образования устойчивого снежного покрова в Москве

 
19:3114 ноября

Фото велосипедиста на московской улице развеселило пользователей сети

 
18:5814 ноября

Иммунолог назвал срок окончания роста заболеваемости коронавирусом

Россия00:0227 октября

«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»

Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
18:4514 ноября

Стали известны наиболее популярные в Москве тематические свадебные костюмы

 
18:3914 ноября

Пытавшийся спасти упавшего под поезд в метро Москвы оказался его братом

18:1014 ноября

Убирающие снег воздуходувами рабочие рассмешили россиян

 
Россия
На овощной базе в Петербурге произошла массовая драка с мигрантами
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
На мосту в Москве столкнулись шесть автомобилей
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Издевательства российских подростков над ребенком в детдоме сняли на видео
В Москве заработали 56 снегосплавных пунктов
«Первый пошёл»
 
Все материалы
Мир
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
В Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России
В ФАС оценили риск роста цен на электричество для россиян
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России захотели сдержать цены на сахар и масло
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Visa отменит комиссию за перевод на карту по номеру телефона
Сражение за судоверфь.
Камчатские правоохранители расследуют дело об «уплывшей» судоверфи
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Российского адвоката поймали с наркотиками
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Российским фанатам запретили свободно ходить по Сплиту перед игрой с Хорватией
Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Съемочную группу RT France задержали на белорусско-польской границе
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Популярный комик рассказал о хандре из-за участия в шоу «Игра» на ТНТ
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Женщина рассказала правду подруге и испортила ее праздник
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Парень купил микроскоп и случайно раскрыл собственный секрет
Все материалы
Ценности
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла необычный способ наказать съевшего ее трусы пса
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Женщина забеременела собственным внуком ради родившейся без матки дочери
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог рассказала о полезных для похудения свойствах овсянки
Женщина получила выигранный братом миллион долларов и отказалась его отдавать
Дэвид Макмиллан и его супруга Жанетт Тобин Дюфаур«Надеялись, его повесят»
Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
Все материалы
Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
Polo? Полно! 11 братьев российского Volkswagen Polo со всех уголков планеты
Модели, которые продают в разных странах
Обновлен самый экономичный Geely Coolray
Интересные модели Nissan, которые мы упустили
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили
Безумный Jeep Wrangler с мотором V10 от Viper продали на аукционе
Они нам нужны: американские кроссоверы
Кузены General Motors, «Форды» и архаичный монстр с суперкаровской мощностью
Трехцилиндровый Toyota Yaris прокачали до 480 сил с минимумом вложений
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вечная терапия:
почему тех, кто печет хлеб, в России считают настоящими трудоголиками и романтиками
«Природа России меня просто поразила»
Как россиянка в одиночку путешествует в доме на колесах по всей стране?
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Воспоминание будущего»
Чем удивил мир Всеволод Мейерхольд и почему его творческий метод до сих пор остается загадкой
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы