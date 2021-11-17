Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу

Медработники в России должны будут вносить информацию о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. Это следует из приказа Минздрава России, опубликованного ранее, пишут «Ведомости».

В то же время эксперты предупреждают, что точный подсчет количества людей, относящихся к данной категории, затруднен. По оценке доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, медицинский отвод от прививки может иметь более 10 процентов взрослого населения страны. С другой стороны, эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов уверен, что на долю взрослых россиян, имеющих противопоказания, приходится всего около 2-3 процентов.

Противопоказания к вакцинации бывают как постоянные, так и временные. Отмечается, что для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин существует свой перечень противопоказаний. Также имеется ряд одинаковых ограничений: гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции, период грудного вскармливания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет. При этом, пациенты с аллергией или острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями могут проходить вакцинацию вне фазы обострения, отметил Вознесенский.

Ранее Минздрав выпустил приказ, в котором говорится, что QR-код для вакцинированных от коронавируса россиян, которые заболели, будет действовать полгода после перенесенного COVID-19. Согласно документу, если человек и привился, и переболел COVID-19, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события».