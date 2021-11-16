В Минздраве обсудили увеличение сроков сертификатов для переболевших COVID-19

Увеличение сроков сертификатов для переболевших COVID-19 до года обсуждается в Минздраве

В Минздраве идет обсуждение об увеличении сроков действия сертификатов для переболевших COVID-19 россиян с шести месяцев до года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Собеседник агентства заявил, что этот вопрос активно обсуждают на экспертном уровне, однако опыт европейских стран показывает, что сертификаты для людей, перенесших COVID-19, действуют полгода.

При этом специалисты, анализируя статистику о заболеваниях коронавирусной инфекцией россиян, наблюдают, что повторные заражения случаются крайне редко.

Ранее Минздрав выпустил приказ, в котором говорится, что QR-код для вакцинированных от коронавируса россиян, которые заболели, будет действовать полгода после перенесенного COVID-19. Согласно документу, если человек и привился, и переболел COVID-19, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события».