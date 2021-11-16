В России продлили действия правил профилактики COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции до 2024 года. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что люди, прошедшие вакцинацию, или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, не будут отправляться на двухнедельный карантин в случае контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

В то же время россияне, которые не сделали прививку и не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны 14 дней провести дома в том случае, если они контактировали с людьми, зараженными коронавирусом.

Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19. Они не должны превышать 24 часов с момента отбора.

В законную силу документ вступает с 17 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что власти рассматривают возможность расширения сертификатов о вакцинации от коронавируса. В частности, его хотят дополнить фотографией владельца. Это должно позволить россиянам проходить по QR-коду в общественные места без предъявления паспорта, что поможет сократить очереди.