В России захотели дополнить сертификаты о вакцинации одной деталью

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривает возможность расширения сертификатов о вакцинации от коронавируса. В частности, ведомство захотело дополнить документ фотографией его владельца, пишут «Известия».

Цель нововведения

Источник «Известий» рассказал, что вопрос о добавлении одной детали в сертификаты о вакцинации обсуждали представители Минцифры и Минздрава в конце прошлой недели. Сотрудники ведомств объяснили, что инициатива позволит россиянам проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что может сократить очереди.

Однако профильные министерства рассматривают и другие способы по борьбе с очередями, которые могут возникнуть после введения правила о предъявлении сертификатов в общественных местах. В частности, ведомства предложили проверять документы еще на этапе покупки билетов на международный и междугородный транспорт. В Минцифры от комментариев отказались.

Что представляет собой QR-код?

На данный момент QR-код не включает в себя персональные данные. На устройстве сотрудников, проверяющих подлинность документа, отражаются только первые буквы фамилии, имени и отчества россиянина. Это обстоятельство делает необходимым сверку сертификата с паспортом. Однако если в сертификат о вакцинации добавят фотографии, то россиянам не придется каждый раз при посещении общественного места предъявлять и паспорт.

90-95 процентов россиян должны вакцинироваться от коронавируса, по мнению вице-премьера страны Татьяны Голиковой

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания за последние полгода. Правительство предложило обязать пассажиров поездов и самолетов по всей России демонстрировать код.

Кроме того, требование задумали ввести при посещении общественных мест. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен стать для граждан таким же значимым документом, как и паспорт. Россияне, переболевшие коронавирусом бессимптомно, также получат QR-коды.

Способы реализации

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Вопрос об источнике добавления фотографии в сертификат пока открыт. Допускается, что снимок могут взять из профиля россиянина на портале «Госуслуг».

Кроме того, рассматривается вариант об использовании в документе фотографии из Единой биометрической системы (ЕБС). Ее поддерживает «Ростелеком», «Госуслуги», а также используется банками для удаленной идентификации клиентов. При этом число пользователей ЕБС в «Ростелекоме» не называют. По информации на конец мая 2021 года, в ней были зарегистрированы около 200 тысяч человек. При этом на «Госуслугах» завели аккаунты около 80 миллионов пользователей.

Преимущества идеи

Гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов заявил, что дополнение QR-кодов фотографиями их пользователей является позитивным и удобным нововведением, поскольку россиянам не придется носить с собой паспорт, а проверяющим — сличать информацию с экрана смартфона и документ.

Как показывает пользовательский опыт в странах, где уже действует проход по QR-кодам, постоянно показывать в магазинах, ресторанах и прочих местах и смартфон, и паспорт крайне утомительно Константин Анкилов Гендиректор «ТМТ-консалтинга»

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков предположил, что если россиянам предложат быстрый и удобный доступ без паспорта, в виде сертификата «QR-код плюс фотография», а для фотографий выберут определенный источник, то он станет популярным. В частности, он допустил, что спрос на услуги ЕБС может значительно вырасти. В настоящее время он невелик, поскольку система предлагает те функции, что уже представлены на «Госуслугах».

Недостатки

Руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова заявила, что распространение фотографий грозит их несанкционированным использованием. Поэтому расширяя сертификаты о вакцинации, необходимо обеспечить защиту персональных данных. Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров добавил, что объединение QR-кодов и фотографий на одном экране вряд ли обеспечит защиту документов от подделок.

Современные программные инструменты позволяют легко компилировать поддельные документы, добавляя в них даже подписи людей, не говоря уже о фотографиях Игорь Бедеров Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter

По мнения Бедерова, чтобы добиться надежного распознавания QR-кодов, необходимо использовать сертифицированное программное обеспечение для проверяющих документ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект об обязательных QR-кодах направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. По его словам, законодатели, органы исполнительной власти, представители общественности, бизнеса и эксперты в разных областях смогут тщательно изучить документ, чтобы позже сформулировать свои замечания и предложения.