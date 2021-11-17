Оценено влияние пандемии на состояние и карьерные планы учеников

Учителя оценили влияние карантинных ограничений на состояние и карьерные планы российских школьников. По их мнению, ученики теперь больше ценят живое общение. 23 процента опрошенных считает, что дети стали пессимистичнее относиться к будущему, сообщает РБК.

Фонд гуманитарных проектов и региональные операторы проекта «Билет в будущее» опросили учителей о состоянии школьников после наступления пандемии. 11 процентов педагогов отметили, что дистанционное обучение способствовало разобщению детей. 23 процента не считают, что пандемия как-то на них сказывается.

Усилившийся пессимизм детей по поводу карьеры заметили 23 процента учителей. Однако 21 процент считают, что ученики, наоборот, стали более ответственно и осознанно подходить к выбору будущей профессии.

Почти половина учителей сообщили, что школьники сейчас больше интересуются сферой IT. Другие отметили, что из-за ситуации с коронавирусом дети чаще задумываются о карьере в медицине или фармакологии. Опрос проходил в ноябре 2021 года, в нем приняли участие около шести тысяч педагогов из 85 регионов России.

Ранее в России анонсировали изменения в школьном образовании. Во время стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в каждой школе создадут два кружка до 2024 года. Кроме того, он анонсировал изменения в образовании: по его словам, власти стремятся к унификации учебников в стране. «Мы даже в пандемию столкнулись, что у каждого фактически свое расписание. От того, насколько единым будет образовательное пространство, во многом зависит качество образования, поэтому мы будем стремиться к унификации учебников», — подчеркнул министр.