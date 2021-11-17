В России оценили качество охраны школ и больниц

Ряд торгов по выбору услуг охраны социальных учреждений завершается снижением стоимости почти на 80 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расследование Общероссийского Народного Фронта (ОНФ).

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Общественники изучили текущее положение дел и попросили главу Росгвардии Виктора Золотова провести проверку охраны школ, больниц, вузов, детских садов и других социальных объектов. В ОНФ выявили, что 50 организаций выиграли аукционы на охрану с использованием демпинга, значительно занижая стоимость соответствующих услуг, в итоге зачастую школы и больницы не всегда защищают люди, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

Изменить ситуацию, считают в ОНФ, можно, отказавшись от аукционов при выборе организации, и переведя торги в форму электронного конкурса. Кроме того, отметили они, необходимо ввести в критерии качества конкурсных процедур стандарт охраны.

19 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается обеспечение охраны российских школ силами Росгвардии. По словам представителя Кремля, данным вопросом занимаются соответствующие силовые ведомства, которые внимательно относятся к таким опасным прецедентам, как стрельба в школе. Для того чтобы застраховаться от подобных случаев, принимаются необходимые меры — законодательные и практические, добавил Песков.

Ранее в России произошел ряд ЧП со стрельбой в учебных заведениях. В частности, утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нейтрализовать его смог инспектор ДПС, находившийся неподалеку.