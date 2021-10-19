В Кремле прокомментировали возможность охраны школ Росгвардией

В Кремле не обсуждается обеспечение охраны российских школ силами Росгвардии. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, данным вопросом занимаются соответствующие силовые ведомства, которые внимательно относятся к таким опасным прецедентам, как стрельба в школе. Для того чтобы застраховаться от подобных случаев, принимаются необходимые меры — законодательные и практические, добавил Песков.

18 октября 12-летний школьник открыл огонь в поселковой школе под Пермью. Подросток начал стрелять из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». В результате пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, медики оказали ему необходимую помощь и отправили домой.