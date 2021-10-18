Сосед рассказал о стрелявшем в школе под Пермью ученике

Сосед рассказал об ученике, который устроил стрельбу в школе под Пермью

Сосед семьи ученика, который устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, рассказал, что мальчик был уравновешенным и спокойным. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По его словам, 12-летний подросток был спокойным и послушным, а также часто помогал родителям. «Уравновешенный, нормальный парень», — добавил он.

Сосед отметил, что мальчик рос в благополучной семье. Для россиянина поступок школьника стал полной неожиданностью.

О подростке также рассказала его мать. По ее словам, она не заметила ничего подозрительного в поведении сына. Также она охарактеризовала мальчика как спокойного человека, который никогда не полезет в драку. Россиянка отметила, что после учебы он никогда не шел гулять и сразу возвращался домой.

Утром в понедельник, 18 октября ученик поселковой школы открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.

Ребенок признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. 12-летний школьник произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.

