Очевидцы сняли на видео первые минуты после стрельбы под Пермью

В сети появилось видео первых минут после стрельбы под Пермью

В сети появилось видео очевидцев, которые сняли первые минуты после стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края. Его публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как дети выходят из школы. Судя по видеозаписи, школьники не паникуют — некоторые из них даже смеются.

Как сообщают авторы канала, после начала стрельбы детей эвакуировали в спортивный зал, а после — вывели на улицу.

Утром 18 октября ученик поселковой школы открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. 12-летний школьник произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.

В своем поступке мальчик обвинил отца, который издевался над его матерью. Во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.