Раскрыто состояние пострадавшего после стрельбы в пермской школе

Пострадавший при стрельбе в пермской школе ученик находится в удовлетворительном состоянии

Пострадавший при стрельбе в школе в пермском поселке Сарс ученик получил небольшие ссадины. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, передает «Коммерсантъ».

Школьник поступил в Октябрьскую ЦРБ, ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что одному из учеников осколком стекла порезало ногу.

О стрельбе в школе стало известно ранее 18 октября. Шестиклассник сделал два выстрела из карабина «Сайга». По данным «Комсомольской правды», перед тем, как начать стрельбу, он поставил других учеников лицом к стене.

Устроивший нападение подросток также рассказал, что действовал по указанию приснившегося ему Бога. По данным СМИ, он не состоял на учетах, хорошо учился и воспитывался в нормальной семье.