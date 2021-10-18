Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края

Открывший стрельбу в школе Пермского края подросток рассказал, что действовал по указанию приснившегося ему Бога. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 12-летний школьник не состоял на учетах, у него хорошая успеваемость и нормальная семья среднего достатка. Он объяснил свою мотивацию желанием поговорить с обижавшей его одноклассницей с оружием в руках. Окончательно он решился на преступление, по его словам, после того, как во сне ему явился Бог и рассказал, что надо делать.

Ранее 18 октября сообщалось, что 12-летний школьник устроил стрельбу в школе. Шестиклассник сделал два выстрела из украденного у отца карабина «Сайга». Пострадавших нет. Сейчас с учеником общаются полицейские.