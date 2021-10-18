В МВД рассказали о задержании открывшего стрельбу в пермской школе ученика

Подросток, открывший стрельбу в школе поселка Сарс (Пермский край), задержан, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в понедельник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, сообщение о том, что в школе Сарса ученик 6-го класса дважды выстрелил из оружия в стену и потолок, поступило в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края около 8:00 (6:00 мск). В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы шестиклассника и источник приобретения оружия.

Ранее стало известно, что подросток украл у отца «Сайгу», пришел с оружием в школу Сарса до начала уроков и устроил стрельбу. Сам шестиклассник признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

Во время стрельбы он выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!» Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила его к себе в кабинет и уговорила отдать оружие. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один ученик, он получил небольшие ссадины.