Стали известны подробности об устроившем стрельбу в пермской школе ученике

Открывший стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края ученик характеризовался раньше только положительно. Об этом в понедельник, 18 октября, пишет SHOT в своем Telegram-канале.

12-летний подросток принес оружие в учебное учреждение из-за конфликта с кем-то из одноклассников. Утром он пришел чуть раньше времени, когда начинаются уроки.

Позднее в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности сообщили подробности случившегося. Там уточнили, что стрелявшего ученика обезвредил директор. Именно он уговорил отдать оружие.

Ранее стало известно, что в Пермском крае шестиклассник сделал два выстрела из карабина «Сайга» прямо в школе. Никто не пострадал. Сам школьник признался, что оружие украл у отца и хотел чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.