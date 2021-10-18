Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка

В Пермском крае 12-летнего подростка, устроившего стрельбу в классе, обезвредила директор школы Галина Зайцева. Подробности произошедшего в понедельник, 18 октября, раскрыл Telegram-канал «112».

По данным канала, в критический момент женщина смогла убедить мальчика не делать глупости и отказаться от убийства. После разговора с ней шестиклассник бросил оружие. Педагог находилась с подростком до приезда сотрудников правоохранительных органов. Благодаря ее действиям никто из 300 находившихся в учебном заведении детей не пострадал.

О стрельбе в школе Пермского края сообщалось ранее 18 октября. Российский шестиклассник сделал два выстрела из карабина «Сайга». Пострадавших нет. Сейчас с учеником общаются полицейские. Он признался, что пришел в школу с украденным у отца оружием, чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.