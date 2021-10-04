Психотерапевт объяснила рост жестоких преступлений в России

Жестоких преступлений в последние недели в России стало больше из-за сезонного обострения психических расстройств. В меньшей степени на ухудшение криминогенной обстановки влияют коронавирусные ограничения. Об этом рассказала радиостанции «Говорит Москва» заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ имени Пирогова, врач Жанна Гарданова.

«В социуме стало меньше возможностей ходить на мероприятия, на которых люди общаются, получают хорошее настроение. Невозможность получить хорошие эмоции сказывается. (…) Ковид в большей степени приводит к развитию невротических нарушений, они не проявляются на уровне агрессии», — объяснила психотерапевт.

Всплеск преступности, наблюдаемый за последнее время в России, связан с сезонным обострением психических расстройств. Он наблюдается в период с октября по первую половину декабря, пояснила медик.

30 сентября в Оренбургской области нашли тела студенток в возрасте от 17 до 19 лет. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. В середине сентября в вузе в Перми произошла стрельба. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.

За восемь месяцев 2021 года в России в результате преступлений погибли почти 16 тысяч человек. Такое число приводит МВД России. По статистике, раскрытой ведомством, за период с января по август 2021 года от преступных посягательств скончались 15,8 тысячи человек, еще более 22 тысяч — получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.