В МВД раскрыли число погибших от преступлений россиян

МВД: за восемь месяцев 2021 года в России от преступлений погибли 16 тысяч человек

За восемь месяцев 2021 года в России в результате преступлений погибли почти 16 тысяч человек. Такое число приводит МВД России.

Согласно статистике, раскрытой ведомством, за период с января по август 2021 года от преступных посягательств скончались 15,8 тысячи человек, еще более 22 тысяч — получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как уточнили в МВД, свыше 37 процентов смертельных случаев приходится на сельскую местность, в то время как большинство преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, 67,7 процента, совершается в городе и поселках городского типа.

Ранее МВД России нашло способ усилить контроль за мигрантами, находящимися в стране. Для этого ведомство собирается внедрить современные информационные технологии.