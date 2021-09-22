В МВД оценили идею вести психологический мониторинг студентов с оружием

В МВД заявили, что мониторинг студентов с оружием не относится к компетенции полиции

В МВД России оценили идею проведения психологического мониторинга студентов, которые владеют оружием. Как отметили в полиции, этот вопрос не относится к ее компетенции, а обращений о проведении такого мониторинга не поступало в ведомство. Об этом в среду, 22 сентября, сообщается на портале «МВД Медиа».

Ранее 22 сентября издание RT сообщило, что руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести регулярный психологический мониторинг учащихся высших и средних специальных учебных заведений, владеющих оружием, и направил соответствующее письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Однако, как отметили в МВД, такое обращение в ведомство пока не поступало, а вопрос психологического мониторинга студентов, владеющих оружием, не относится к компетенции полиции.

Поводом для обсуждения новых мер по ужесточению контроля за оборотом гражданского оружия в России стали события в Пермском госуниверситете, произошедшие 20 сентября. На учебное заведение напал 18-летний студент Тимур Бекмансуров, вооруженный помповым дробовиком. В результате ЧП погибли шесть человек, больше 20 — пострадали. 22 сентября сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43.

