Стрелявший в школе ученик поставил детей к стене

Ученик школы в поселке Сарс Пермского края перед тем, как открыть стрельбу, поставил детей к стене. Об этом пишет «Комсомольская правда Пермь».

По информации издания, шестиклассник забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела — в потолок и дверь.

В свою очередь, Baza сообщает, что в результате ЧП есть один легко пострадавший — одному из учеников осколком стекла порезало ногу. Сейчас все школьники эвакуированы, их отправляют по домам.

О стрельбе в поселковой школе сообщалось ранее 18 октября. Ученик открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Сейчас подросток находится в предистеричном состоянии. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

Во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредить его удалось директору школы, которая вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе.

