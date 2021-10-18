В Пермском крае подросток открыл стрельбу в школе

В Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Шестиклассник сделал два выстрела. Пострадавших нет.

Причины инцидента пока неизвестны, сейчас с учеником общаются полицейские.

В середине сентября в вузе в Перми произошла стрельба. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.

За восемь месяцев 2021 года в России в результате преступлений погибли почти 16 тысяч человек. Такое число приводит МВД России. По статистике, раскрытой ведомством, за период с января по август 2021 года от преступных посягательств скончались 15,8 тысячи человек, еще более 22 тысяч — получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.