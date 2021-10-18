Ученики пермской школы раскрыли подробности стрельбы

Ученица школы в поселке Сарс: после стрельбы многие не сразу нашли своих братьев и сестер

Ученики школы в поселке Сарс Пермского края, где утром 18 октября произошла стрельба, раскрыли подробности случившегося. Кадры с очевидцами публикует RT в своем Telegram-канале.

Одна из девочек рассказала, что после стрельбы многие не сразу нашли своих братьев и сестер, которые учатся в других классах школы.

«Мы идем, и выбегают дети, говорят: "Там стреляют". Подхожу, учитель выбегает, кричит: "Все отсюда идите, в школе стреляют!" И мы ушли домой», — приводит RT слова другой школьницы.

Ранее стало известно, что 12-летний ученик школы в поселке Сарс пришел в школу с оружием, украденным у отца. Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его травила. Школьник произвел два выстрела из охотничьего карабина «Сайга»: в пол и в стену. Обезвредить его удалось директору школы Галине Зайцевой. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.

Вместе с ним директор дождалась приезда полиции. СК проводит проверку, возбуждено два уголовных дела.