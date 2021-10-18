Директор пермской школы охарактеризовала устроившего стрельбу ученика

Директор школы в Пермском крае Зайцева: напавший мальчик был спокойным и хорошо учился

Устроивший стрельбу в школе в Пермском крае ученик раньше был спокойным и хорошо учился. Об этом заявила директор образовательного учреждения в поселке Сарс Галина Зайцева, ее цитирует «Интерфакс».

По ее словам, раньше мальчик «никогда не вызывал каких-то сомнений».

Ранее сосед семьи ученика, который устроил стрельбу в пермской школе, заявил, что мальчик был уравновешенным и спокойным. Он добавил, что поступок ребенка для него стал полной неожиданностью.

Утром в понедельник, 18 октября ученик поселковой школы открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.

Ребенок признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. 12-летний школьник произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.