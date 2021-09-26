Россиянка сообщила о полном отсутствии охраны в школе в Казани

Жительница Казани сняла на видео полное отсутствие охраны в школе: заходи кто хочет

Жительница Казани сняла на видео полное отсутствие охраны в школе. Снятые кадры публикует газета «Бизнес Online».

Сообщается, что видео снято матерью одного из учеников казанской гимназии №8. Россиянка беспрепятственно заходит днем в здание школы, показывая, что перед этим из него вышел, предположительно, охранник.

«Все открыто, заходи кто хочет. Никаких ЧОПов, которых нам обещали, нет», — пояснила она. В кадр также попали будка и комната охраны, которые были пусты.

После стрельбы в казанской гимназии №175 в мае министр просвещения России Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину о том, что во всех российских школах проводится проверка безопасности.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

