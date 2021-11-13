В Минпросвещения анонсировали изменения в школьном образовании

Министр просвещения Кравцов: в школах создадут спортивный, театральный кружки до 2024 года

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что спортивные и театральные кружки должны быть организованы в каждой школе страны до 2024 года, сообщает ТАСС.

Во время стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке глава Минпросвещения заявил, что в каждой школе создадут два кружка до 2024 года. Кроме того, он анонсировал изменения в образовании: по его словам, власти стремятся к унификации учебников в стране.

«Мы даже в пандемию столкнулись, что у каждого фактически свое расписание. От того, насколько единым будет образовательное пространство, во многом зависит качество образования, поэтому мы будем стремиться к унификации учебников», — подчеркнул министр.

Кравцов добавил, что более подробно эти вопросы рассмотрят на большом всероссийском совещании, запланированном на ноябрь. К обсуждению привлекут профильные ведомства — в частности, Министерство культуры.

Ранее заслуженный учитель России Александр Снегуров назвал главную проблему российских школьных учебников. По его мнению, гриф о соответствии книги принятым в стране стандартам и рекомендациям не несет никаких гарантий ее качества. Кроме того, Снегуров выступил за сокращение числа школьных учебников.