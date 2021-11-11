Лингвист раскрыла влияние новых правил русского языка на ЕГЭ

Формулировки, которые содержат новые правила русского языка, скажутся на учебниках и подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Оказываемое новыми правилами влияние раскрыла лингвист, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина в интервью «Газете.Ru».

«Понимаете, мы ведь как-то живем сейчас и даже сдаем ЕГЭ. Есть словари, в которые уже внесены изменения. И в учебниках по факту не копируются правила 1956 года, они по факту содержат какие-то изменения», — объяснила специалист.

Она предположила, что учебники будут постепенно переиздавать, чтобы не вызывать противоречие с формулировками новых правил русского языка, а также не приводить к конфликтам при сдаче ЕГЭ.

«Когда составляются задания ЕГЭ, то желательно, вообще-то, чтобы в них в принципе не попадали спорные моменты, где бывают разночтения», — добавила эксперт.

Ранее Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Подобное обновление вводится впервые с 1956 года. В ведомстве объяснили, что за прошедшие десятилетия в языке появились слова, речевые обороты, конструкции и нормы правописания, которые до сих пор не регламентированы.