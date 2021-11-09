Филолог оценил новые правила русского языка

Главный редактор портала «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов оценил проект Министерства просвещения по обновлению правил русского языка. Инициатива не станет глобальной реформой, предположил эксперт в интервью «Газете.Ru».

По словам Пахомова, проект Минпросвещения актуализирует орфографические нормы, актуальные для всех, кто пишет по-русски. Они охватят новые слова и типы слов, которые возникли в языке за последнее время. Филолог подчеркнул, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила, многих слов еще не было.

«Ну например, как писать слова с первой частью "медиа"? Или слова с первой частью "мини", "бизнес" и так далее? Сейчас такие слова актуальны для современной письменной речи. Можно будет сказать, что слова с первой частью "медиа" пишутся слитно, согласно правилам русской орфографии. Для [правил] 1956 года мы, конечно, так сказать не можем», — объяснил главред «Грамоты.ру»

Пахомов добавил, что проект находится на стадии обсуждения. Его будут дорабатывать с учетом замечаний орфографической комиссии РАН. По словам филолога, в рамках инициативы пока не обсуждают пунктуацию.

«Подчеркну, что речь не идет о каких-то новых написаниях и орфографических реформах, никто не будет устранять действующие исключения. Никто не будет предлагать писать слово "парашют" с буквой "у"», — отметил специалист.

Эксперт также заявил, что лингвисты продолжают работать над полным академическим описанием правил русской орфографии и пунктуации, которое предполагается создать в электронном виде. «Это дело не совсем отдаленного, но будущего», — заключил он.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их планируют обновить впервые с 1956 года. В ведомстве объяснили, что за прошедшие десятилетия в языке появились слова, речевые обороты, конструкции и нормы правописания, которые до сих пор не регламентированы.