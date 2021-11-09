В России обновят правила русского языка

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым будет определен полный свод правил орфографии и пунктуации, отвечающий современным нормам русского языка. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что предыдущий свод правил был выпущен в 1956 году. Однако за прошедшие десятилетия в правилах обнаружились неточности и разногласия, некоторые правила расшатались, а язык изменился. В частности, в нем появились новые слова, речевые обороты и конструкции, нормы правописания, которые пока не были регламентированы. Поэтому старые правила требовали обновления.

Создатели проекта поясняют, что в обществе назрела необходимость теоретического закрепления нововведений. «Аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители Орфографической комиссии при РАН», — говорится в документе.

Отмечается также, что новый свод правил не только отразит закрепленные в 1956 году нормы, но и дополнит их с учетом современной практики русского языка. Кроме того, согласно проекту, обновленные правила призваны устранить фрагментарность старого свода, который отражал лишь трудности в написании.

Новые правила будут доработаны и приняты к концу 2021 года.