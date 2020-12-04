В России оценили инициативу Молдавии о статусе русского языка

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил законопроект парламента Молдавии, согласно которому статус русского языка изменится. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия приветствовала бы возвращение русскому языку статуса межнационального общения в республике. «Так или иначе на русском языке говорят на пространстве бывшего Советского Союза, это является естественной потребностью — использование русского языка населением стран бывшего Советского Союза», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект о статусе русского языка. В проекте указано, что русский признается языком межнационального общения в Молдавии. Вместе с принятыми поправками в кодекс аудиовизуальных медиауслуг он создает возможность для того, чтобы в стране работали без ограничений российские телеканалы и радиостанции. Проект о статусе русского языка инициировала «Партия коммунистов Республики Молдова» проигравшего на выборах президента Игоря Додона.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



