Рособрнадзор задумал снять коронавирусные ограничения на ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор заявил о планах вернуть ЕГЭ и ОГЭ в формат до пандемии коронавируса

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев рассказал, что ведомство задумало снять коронавирусные ограничения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) и таким образом вернуть их в формат проведения, который был до пандемии коронавируса. Его слова на Всероссийской встрече с родителями передает «Коммерсант».

Так, ОГЭ снова будет состоять из экзаменов по четырем предметам: русский язык, математика и еще две дисциплины по выбору. Кроме того, вновь станет обязательным экзамен ЕГЭ по базовой математике. При этом глава Рособрнадзора заявил, что планов о введении новых предметов в экзамен или его переводе на дистанционную сдачу пока нет.

Музаев не исключил, что ситуация может измениться, а более точная информация о проведении экзаменов появится только после одобрения изменений вице-премьером Татьяной Голиковой. Несмотря на это, он посоветовал готовиться к тому, что ЕГЭ и ОГЭ все-таки состоятся.

В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, ЕГЭ — с 21 марта по 2 июля 2022 года. Продолжительность экзаменов по математике, русскому языку и литературе составит 3 часа 55 минут (235 минут), по физике, обществознанию, истории, биологии и химии — 3 часа (180 минут). Испытания по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и географии займут 2 часа 30 минут (150 минут). Письменная часть экзамена по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) потребует 2 часа (120 минут), а устная (раздел «Говорение») — 15 минут.