Рособрнадзор опроверг введение новых обязательных ЕГЭ

В России не планируют вводить новые дополнительные предметы в число обязательных ЕГЭ, сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Об этом в четверг, 14 октября, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что «каждый пытается выйти с инициативой» о введении дополнительного предмета, но в Минпросвещения и Рособрнадзоре уверены в самодостаточности существующей на сегодняшний день системы.

Глава ведомства также уточнил, что Рособрнадзор хочет провести экзамены в девятых классах в 2022 году в обычном, «доковидном» формате: с двумя экзаменами по выбору и двумя обязательными.

Технологии дистанционной сдачи Единого госэкзамена нет, а те, кто находится на самоизоляции, смогут сдать его в дополнительные дни, отметил Музаев.

Ранее стало известно, что Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году собираются организовать с 21 апреля по 2 июля, а Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля 2022 года.

В сентябре в Рособрнадзоре подчеркивали, что считают необоснованным полный отказ от ЕГЭ и переход на новую форму аттестации. Также там напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в российские вузы.