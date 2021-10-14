В Рособрнадзоре захотели вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор хочет вернуть обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по базовой математике для тех школьников, которые планируют получать аттестат. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

Он объяснил, что речь идет о школьниках, которые не выбрали математику как предмет для поступления в вуз и намерены получить аттестат. Музаев подчеркнул, что такая же позиция и у Министерства просвещения.

По его словам, работа российских школ должна вернуться в допандемийный формат в январе 2022 года, потому что в этом месяце истекает срок постановления правительства.

Об отмене обязательного ЕГЭ по математике стало известно 27 мая 2021 года. Тогда глава Рособрнадзора Музаев заявил, что для получения аттестата выпускнику будет достаточно сдать экзамен по русскому языку. Он добавил, что ученики также смогут изменить перечень предметов для сдачи ЕГЭ без объяснения причины за две недели до экзамена.