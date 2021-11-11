В Минпросвещения ответили на вопрос о формате ЕГЭ в 2022 году

Глава Минпросвещения Кравцов: ЕГЭ в России в 2022 году готовится в очном формате

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в 2022 году готовится в очном формате. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, комментируя вопрос «Известий» о формате испытаний в следующем году.

Он отметил, что все демоверсии экзаменационных испытаний были обнародованы до 1 сентября. «Никаких изменений не будет», — сказал Кравцов.

В октябре стало известно, что ЕГЭ в России в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля.

Ранее министр просвещения заявил, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Кравцов пояснил, что более 90 процентов школ с 8 ноября работают в очном формате, нерабочие дни не оказали влияния на качество образовательного процесса в учебных учреждениях. Только 18 школ в России сейчас закрыты на карантин и учатся онлайн из-за коронавируса, сообщил Кравцов.